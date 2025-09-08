Aon Open Challenger, vince Darderi ma il torneo rischia il declassamento

GENOVA - Si è conclusa con la vittoria di Luciano Darderi l’edizione 2025 dell’Aon Open Challenger di tennis a Genova sulla terra rossa di Valletta Cambiaso. Il tennista azzurro, che dalla prossima settimana entrerà nella top 30 mondiale, ha battuto in una finale tutta italiana Andrea Pellegrino 6-1 6-3. A premiare Darderi, testa di serie numero uno, la sindaca Silvia Salis.

“Una serata meravigliosa - ha detto la prima cittadina - quando ci sono grandi eventi sportivi mi sento sempre a casa. Dopo l’Ocean Race, è stata una domenica molto sportiva, che fa bene alla città. Credo molto negli eventi sportivi, che permettono un turismo qualificato e devono lasciare qualcosa sul territorio. Quando vogliamo organizzare una grande manifestazione sportiva bisogna chiedersi quanto costa e che cosa lascia”.

Salis aggiunge i “complimenti a Darderi e a Pellegrino che hanno dato vita a una finale avvincente. Ringrazio gli organizzatori che ogni anno fanno un grande sforzo per consentire una manifestazione di questo livello. Sappiamo quanto siano alte le richieste degli standard internazionali, vogliamo evitare a tutti i costi un declassamento del torneo e per questo il Comune, ma anche la Regione, dovranno intervenire”.

