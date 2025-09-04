Anziano scomparso e poi ritrovato a Varazze, era uscito dal suo hotel

Si è concluso positivamente l’allarme lanciato questa mattina a Varazze, dopo l’allontanamento del signor Giacomo, 80 anni, dall’hotel Le Palme in zona Solaro-San Domenico. L’uomo, che aveva lasciato la struttura in pigiama, è stato rintracciato e si trova ora in buone condizioni.

Il ritrovamento – Dopo ore di apprensione, le ricerche coordinate da Polizia Locale e Carabinieri hanno portato al rintraccio dell’anziano. Decisiva la collaborazione della cittadinanza, che ha fornito segnalazioni utili. L’uomo è stato assistito e accompagnato in sicurezza, mettendo fine all’allerta.

La mobilitazione – Fin dalle prime ore della mattinata erano scattate le operazioni congiunte delle forze dell’ordine, supportate da squadre di volontari che hanno battuto le aree circostanti. Grazie a questo lavoro di squadra, l’episodio si è risolto senza conseguenze.

