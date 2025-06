Anziana sola non riesce a procurarsi i farmaci, la polizia locale di Genova accorre in suo aiuto

Intervento di solidarietà questa mattina da parte degli agenti della polizia locale di Genova, accorsi in aiuto ad un'anziana signora che aveva la necessità di assumere i farmaci prescritti dal suo medico curante.

La donna, con problemi di deambulazione, si affidava spesso alla vicina di casa, che tuttavia si trovava fuori Genova. Data anche l'emergenza legata all'ondata di calore che sta colpendo la Liguria, ha chiesto aiuto alla Polizia locale che si è recata sul posto. La pattuglia si è subito attivata non solo per assicurarsi di procurarle i farmaci, ma anche avesse a disposizione acqua e cibo sufficienti. Gli agenti hanno poi contattato il suo amministratore di sostegno per informarlo della situazione.

«In momenti come questo - dice l’assessora alla Sicurezza e alla Polizia locale Arianna Viscogliosi - ci rendiamo conto di quanto sia prezioso il lavoro che il corpo della Polizia locale svolge sul territorio e al servizio del cittadino. Ricevuta la richiesta d’aiuto della signora, infatti, gli agenti non hanno esitato a prestarle soccorso e a fare tutti gli accertamenti del caso per essere sicuri che fosse in condizioni di sicurezza, sia con i farmaci che con acqua e cibo. In questi giorni di emergenza, in cui la colonnina di mercurio sta toccando quote importanti e che possono avere un impatto negativo sulla salute soprattutto della popolazione più anziana, è fondamentale tenere alta l’attenzione e intercettare le situazioni di bisogno. Agli agenti va il ringraziamento mio e di tutta l’amministrazione, consapevoli che la Polizia locale svolge un lavoro fondamentale e imprescindibile».

