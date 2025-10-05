Anziana morta in Rsa Villa Basilea, a processo amministratori e medici

GENOVA - Le indagini sulla tragedia nella comunità alloggio di Villa Basilea a Genova, dove perse la vita un'anziana precipitata da una finestra nel febbraio dello scorso anno, hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio per medici e amministratori della Rsa. Tra gli imputati anche i manager del settore socio sanitario Luca e Daniele Pallavicini.

Secondo l'accusa, nessuno stava controllando la donna affetta da una grave forma di demenza, inoltre la struttura sarebbe stata inadeguata per la paziente.

Per questi motivi la Procura aveva indagato cinque persone con l'accusa di omicidio colposo: tre dirigenti di Villa Basilea (il direttore generale Daniele Pallavicini, i due amministratori delegati con funzioni di rappresentanza Luca Pallavicini e Giuseppina Conta), la psichiatra di Villa Basilea Cristina Donatella Querci e una psichiatra della Asl 3, Giuseppina Tabò.

Adesso medici e amministratori dovranno subire il processo.





















