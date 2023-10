Ansaldo Energia, l'ad Fabbri: "Non ci sono commesse trasferite a Trieste, valutiamo solo opportunità per sviluppare idee altrove"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L'amministratore delegato di Ansaldo Energia, Fabrizio Fabbri, a margine del convegno per i 170 anni dell'azienda, ha risposto alla protesta dei lavoratori, radunatisi in circa un centinaio nella zona dei Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova.





"Preoccupazione ne ho anche io, ho preso questa azienda per farla ripartire e stiamo lavorando sul piano commerciale. Per aiutare la ripartenza bisogna dimostrare fiducia in noi stessi e unità. In questo momento c'è bisogno di tutti: lavoratori, parte commerciale e dirigenza. Noi vendiamo macchine che servono per le infrastrutture, e chi compra le nostra macchine si aspetta che per i prossimi 30/40 anni Ansaldo sia presente e li sostenga. Non ci sono commesse trasferite a Trieste: Ansaldo Energia ha una dimensione nazionale e stiamo valutando delle opportunità per sviluppare qualcosa fuori Genova, eventualmente in altre parti d'Italia. E' però tutto in una fase molto iniziale: Genova avrà un impatto positivo da ogni eventuale piano. Al momento non c'è nessuna acquisizione, c'è la disponibilità di alcune aree che stiamo analizzando, ma siamo ancora nel processo di due diligence. Se Green Tech rimarrà a Genova, eventualmente la produzione che si sarebbe dovuta far sviluppare qui potrà essere sviluppata a Trieste. Attenzione però, le parole sono importanti: non è detto che andrà sicuramente, e poi si parla di una produzione che oggi non ha grande incidenza nel piano. Valuteremo tutto insieme, avremo un confronto coi lavoratori: l'idea di fondo rimane quella di far crescere Genova, assumendo in città".