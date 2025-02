Ansaldo Energia fornisce turbina per centrale a biocarburante in Irlanda

Ansaldo Energia ha siglato un'importante collaborazione con SSE Thermal, fornendo una turbina innovativa per una centrale elettrica a biocarburante a Tarbert, in Irlanda. Il progetto punta a ridurre le emissioni di CO2, contribuendo alla decarbonizzazione della produzione energetica.

Innovativa turbina – Ansaldo Energia ha ottenuto l'incarico di fornire la turbina AE94.3A e il relativo generatore per la nuova centrale elettrica a biocarburante di SSE Thermal a Tarbert, in Irlanda. La centrale, con una capacità di 300 MW, è progettata per funzionare al 100% con biocarburante, un olio vegetale idrotrattato che offre una soluzione sostenibile per la generazione di energia elettrica. In futuro, è prevista una possibile conversione a idrogeno, aumentando ulteriormente la sostenibilità del progetto.

Biocarburante e sostenibilità – Il biocarburante utilizzato nella centrale di Tarbert è prodotto dalla lavorazione di materie prime di scarto, come alternativa al diesel fossile. Questo approccio non solo riduce la dipendenza dalle risorse fossili, ma abbassa anche notevolmente le emissioni di CO2 rispetto ai combustibili tradizionali, in linea con gli standard di sostenibilità dell'Unione Europea. L'adozione di questo biocarburante rappresenta un passo significativo verso la decarbonizzazione del settore energetico.

Supporto alla rete elettrica – La centrale di Tarbert non si limiterà a produrre energia in modo più ecologico. Sarà anche fondamentale per la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico in Irlanda, dove la crescente capacità da fonti rinnovabili rende necessario un supporto stabile nei momenti di picco della domanda. La turbina AE94.3A, infatti, è stata scelta per la sua flessibilità operativa, affidabilità ed economicità, elementi essenziali per un sistema energetico in continua evoluzione.

Affidabilità e risultati globali – La turbina AE94.3A ha dimostrato prestazioni eccellenti in tutto il mondo, con 115 unità già installate e oltre 5 milioni di ore di funzionamento. Questi risultati sottolineano l'affidabilità della tecnologia, che contribuirà a migliorare l'efficienza della centrale di Tarbert, garantendo al contempo una riduzione delle emissioni di CO2.

Dichiarazione di Bonzani – Federico Bonzani, Chief Technology Officer di Ansaldo Energia, ha commentato: "L'aggiudicazione di questo nuovo progetto dimostra la capacità di Ansaldo Energia di offrire soluzioni a bassa emissione di CO2 per il mercato della generazione di energia. Le nostre capacità sull'HVO (olio vegetale idrotrattato) completano con successo quelle sull'idrogeno, offrendo così ai clienti un'ampia scelta di soluzioni per decarbonizzare i loro impianti".

