Ansaldo Energia: 200 nuove assunzioni e 81 milioni di investimenti nel 2026
di Redazione
Obiettivi: ampliare la capacità produttiva con nuovi macchinari, l’ammodernamento di quelli esistenti e lo sviluppo continuo dei processi
Ansaldo Energia prevede per il 2026 l’assunzione di 200 nuovi dipendenti, portando la sede di Genova oltre i 2.800 addetti. Il gruppo investirà inoltre 81 milioni di euro per potenziare la produzione industriale, ampliando la capacità produttiva con nuovi macchinari, l’ammodernamento di quelli esistenti e lo sviluppo continuo dei processi.
Il piano di crescita segue un aumento degli ordini registrato nel 2025, anno in cui Ansaldo Energia ha già realizzato investimenti per circa 70 milioni. Il settore Service ha superato le previsioni di performance, mentre alcune lavorazioni specifiche vengono affidate a partner esterni per rispettare i tempi di consegna.
