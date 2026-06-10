"Un anno di Salis" a Genova, la conferenza stampa in diretta su Telenord e telenord.it

Giovedì 11 giugno, dalle 10 alle 13, nel Salone di Rappresenta di Palazzo Tursi, è in programma la conferenza stampa di “Un anno di giunta”, alla presenza della sindaca di Genova Silvia Salis e di tutte le assessore e gli assessori, le consigliere e i consiglieri delegati.

Sarà l'occasione per fare il punto della situazione su molti argomenti che stanno a cuore ai cittadini genovesi: dal trasporto pubblico alla riqualificazione urbana, dalla pulizia della città allo stadio "Ferraris" ma anche su argomenti ancora più specifici e riguardanti ogni singolo quartiere, visto l'ampio tempo a disposizione.

Successivamente la sindaca e gli assessori competenti saranno a disposizione per approfondire ulteriormente gli aspetti che necessitassero di spiegazioni più dettagliate.

Considerata l'importanza delle tematiche, Telenord (canale 11 del digitale terrestre della Liguria) trasmetterà la conferenza stampa integralmente in diretta all'interno del LIVE e in streaming su telenord.it, anche per consentire ai genovesi di farsi un'idea più precisa sull'operato della nuova amministrazione dopo circa un anno di lavoro.

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