Annie Ernaux, Nobel 2022 per la Letteratura, a Genova per ricevere il Premio Europeo Rapallo BPER Banca: “La migliore scrittrice europea”

Martedì 28 ottobre 2025, alle ore 19.00, la scrittrice francese e Premio Nobel 2022 per la Letteratura Annie Ernaux sarà per la prima volta a Genova, ospite della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, per ricevere il Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2025, conferitole con la motivazione di "migliore scrittrice europea".





Il prestigioso riconoscimento, promosso dalla Città di Rapallo e da BPER Banca, con il patrocinio della Commissione Europea – Rappresentanza in Italia, celebra una delle voci più originali e influenti della letteratura contemporanea. La serata sarà aperta al pubblico con ingresso libero fino a esaurimento posti.





Nel corso dell'incontro, Ernaux dialogherà con le scrittrici Nadia Terranova e Margherita Rubino, entrambe giurate del Premio, sui temi e le memorie che attraversano la sua opera, in particolare i romanzi Gli anni (2015), Il ragazzo (2022) e Perdersi (2023). Al termine della serata, il Sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci consegnerà ufficialmente il premio, del valore di 5.000 euro, affiancata dai partner istituzionali: BPER Banca, Commissione Europea e Coop Liguria, in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.





La giuria tecnica – composta da Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi, Eva Cantarella, Lella Costa, Margherita Rubino e Nadia Terranova – ha scelto Ernaux per l’intera carriera, definendola “una scrittrice folgorante e coraggiosa, capace di innovare i generi letterari con una scrittura fluida, bruciante e libera da ogni definizione, che ha reso letteratura le esperienze personali trasformandole in strumenti di indagine sociale ed esistenziale”.





Annie Ernaux, nata nel 1940 in Normandia, è autrice di un’opera intensa e coerente, a forte impronta autobiografica, femminista e politica. La sua scrittura, pubblicata in tutto il mondo e in Italia da L’Orma Editore, ha influenzato generazioni di lettori e autori. Nel 2022 le è stato assegnato il Premio Nobel per la Letteratura.





Il Premio Europeo Rapallo BPER Banca, giunto alla sua terza edizione (dopo Catherine Dunne nel 2023 e Amélie Nothomb nel 2024), anticipa la cerimonia conclusiva del Premio Rapallo BPER Banca 2025, che si terrà l’8 novembre a Rapallo, con la proclamazione delle vincitrici italiane nelle sezioni Narrativa e Saggistica, selezionate tra 115 candidature da case editrici di tutta Italia.

