Andrea Annunziata confermato commissario dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale

Andrea Annunziata resta alla guida dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto che lo nomina commissario straordinario, garantendo così la prosecuzione della sua attività dopo la scadenza del mandato, avvenuta lo scorso 2 febbraio.

Nomina per continuità – La decisione del Ministero risponde alla necessità di assicurare stabilità amministrativa e portare avanti gli investimenti infrastrutturali in corso nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, considerati strategici per il Paese.

Le parole di Annunziata – “I porti campani meritano ogni sforzo, specialmente in una fase cruciale per l’avanzamento dei cantieri”, ha dichiarato il commissario confermato. “Abbiamo già ottenuto risultati straordinari, ma serve ulteriore energia per completare le opere. Sono grato al ministro Salvini e continuerò a lavorare con dedizione e caparbietà”.

Progetti in corso – La guida dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale è particolarmente delicata in un momento in cui si stanno realizzando interventi strategici per migliorare l’operatività e la competitività dei porti campani, nodi cruciali per la logistica e il commercio internazionale.

Con la conferma di Annunziata, il governo punta quindi a garantire continuità gestionale e a evitare rallentamenti nelle opere in corso, consolidando il ruolo degli scali campani nel sistema portuale italiano.

