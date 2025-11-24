Andora, il Principe Alberto II di Monaco martedì 25 inaugura il Castello Paraxo

Domani, martedì 25 novembre alle ore 16, il Principe Alberto II di Monaco sarà in visita ad Andora per inaugurare il Castello “Paraxo”, situato nel Borgo Castello.





Ad accoglierlo saranno il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il sindaco Mauro Demichelis e le altre autorità locali. Dopo il taglio del nastro è prevista una visita guidata all’interno del complesso storico, che nel XIII secolo fu di proprietà della famiglia Grimaldi.





Il castello torna oggi fruibile grazie ai fondi europei del PNRR, messi a disposizione dal Ministero della Cultura attraverso il bando Borghi, che ha finanziato il progetto di recupero e riapertura al pubblico.

