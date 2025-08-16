Andora, balenottera ferita avvistata durante un'uscita di whale watching
di s.g.
Secondo l'Istituto Tethys, il rischio di incidenti aumenta con l'aumentare della velocità delle barche
Una balenottera ferita che presentava una serie di vistosi tagli sul dorso, da un lato del quale fuoriuscivano grosse "bolle" di grasso sottocutaneo, è stata avvistata dall'equipaggio della motonave "Corsara", salpata il 13 agosto, da Andora, in provincia di Savona, per una uscita di whale watching.
Le condizioni - "Malgrado l'impressionante ferita, apparentemente recente, che dimostra in maniera eloquente una collisione con l'elica di un'imbarcazione, l'animale era vivo e alternava periodi in superficie a brevi immersioni - ha detto Maddalena Jahoda, ricercatrice dell'Istituto Tethys, che da quasi 40 anni studia i cetacei del Mediterraneo con un'attenzione particolare proprio al Santuario".
Traffico intenso - "Ferite del genere - prosegue Jahoda - purtroppo non sono un caso isolato. Le balenottere comuni sono una delle specie iconiche di mammiferi marini che vivono nei nostri mari; vengono avvistate soprattutto in estate nel mar Ligure e di Corsica, dove si alimentano di krill. È un tratto di mare che fa parte del Santuario Pelagos, istituito proprio per la protezione di balene e delfini del Mediterraneo, ma che purtroppo coincide anche con una delle zone dal traffico marittimo più intenso al mondo".
Pericolo crescente - Il rischio di incidenti "aumenta con la velocità delle imbarcazioni, particolarmente dai 10 nodi in su - ha aggiunto Sabina Airoldi (Tethys) - In alcune zone del mondo sono state spostate le rotte dei traghetti in maniera da diminuire il rischio che investano balene, ma nel Santuario questo è difficilmente fattibile perché le balenottere sono disperse sopra i fondali alti, al largo, in maniera poco prevedibile".
