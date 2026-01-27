Ancora un incidente in Lungobisagno Istria: uomo ricoverato in codice rosso

Incidente questa mattina in Lungobisagno Istria, all'altezza del tragico impatto costato la vita, la settimana scorsa, a Peter Luis Lopez Borja. Un'auto ha travolto uno scooter che, in corsia di sorpasso, si stava dirigendo verso il centro. Ancora al vaglio degli inquirenti le dinamiche dell'incidente. L'uomo, di circa 45 anni, è stato trasportato all'ospedale San Martino in codice rosso. In questo momento il traffico in Valbisagno è in tilt.

