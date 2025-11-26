Ance compie 80 anni nel segno dello slogan "Costruire è crescere"

In occasione dell’ottantesimo anniversario di ANCE, celebrato da un evento, un viaggio nel passato, nel presente e nel futuro dell’edilizia italiana. Carlotta Nicoletti intervista il presidente territoriale di Ance, Giulio Musso, per ripercorrere le tappe fondamentali dell’associazione, il ruolo strategico del settore delle costruzioni e le sfide che attendono l’Italia nei prossimi anni. Un confronto che mette al centro innovazione, territorio e visione per continuare a costruire crescita.

