Anas: in corso il piano di riqualificazione di 31 aree di servizio sulla rete autostradale

Anas (società del Gruppo FS) prosegue l’attuazione del piano di riqualificazione di 31 aree di servizio sulle tratte autostradali gestite. Gli interventi di potenziamento riguardano la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, la A19 “Palermo-Catania”, la A90 “Grande Raccordo Anulare” e la A91 “Roma – Fiumicino”.

“Con questo piano – spiega l’AD di Anas, Aldo Isi – aumentiamo il livello di servizio all’utenza: una strategia di ammodernamento con una migliore qualità dell’offerta, l’allestimento di aree attrezzate, l’attenzione sempre più alta agli standard di ecosostenibilità e al risparmio energetico. Il nostro obiettivo è rendere confortevole e attrattiva la sosta per tutti gli automobilisti e gli autotrasportatori ogni giorno sulle nostre strade. La riqualificazione agevolerà i flussi vacanzieri estivi e quelli attesi nel Lazio a partire dai prossimi mesi per il Giubileo della Misericordia”.

Nel Lazio sono dieci le aree di servizio interessate dai lavori di riqualificazione lungo le Autostrade A90 e A91.

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma è già operativo dal 10 di luglio il servizio Ristoro nella nuova Area Casilina in carreggiata esterna. I locali, dotati di elevati standard di servizio, sono stati integrati con il format Quick Service Restaurant per la prima volta presente in autostrada. Sono già attive stazioni di ricarica elettrica HPC (colonnine ad alta potenza) mentre sono in corso i lavori di ammodernamento del servizio Oil.

Nelle aree di servizio dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo” è in corso un ampio intervento con l’abbattimento e ricostruzione degli impianti esistenti.

La prima area ultimata nella nuova configurazione, aperta al pubblico dall’11 luglio con un nuovo servizio di ristoro, è quella di Galdo (est e ovest) a Lauria in provincia di Potenza. Sono state introdotte stazioni di ricarica di tipo multistandard per autovetture elettriche – “ricarica veloce” per le automobili attuali e quelle di prossima generazione – e impianti di distribuzione gas carburante. Pronta l’elisuperficie, l’unica presente sulla tratta dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo”: con un’estensione di circa 1.250 mq, accessibile anche dall’area di servizio Ovest tramite un bypass, consentirà il trasporto in situazioni di emergenza senza la necessità di dover bloccare il tratto autostradale. Potenziati gli impianti di video sorveglianza per la sosta sicura e i parcheggi integrativi riservati ai mezzi pesanti.

In Sicilia sono in corso gli interventi di completa ristrutturazione dei servizi sanitari di sei aree dell’A19 Palermo-Catania. Un’iniziativa finalizzata ad assicurare all’utenza adeguata fruibilità e decoro delle strutture.