Amt-sindacati: accordo sui prepensionamenti, uscite da luglio 2026

Fumata bianca tra Amt, azienda municipalizzata dei trasporti di Genova, e le organizzazioni sindacali per la chiusura della procedura di mobilità e la definizione di un accordo sui prepensionamenti volontari, finanziati attraverso il “fondino” della Regione Liguria.

L’intesa, comunicata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal, riguarda circa 200 lavoratori che matureranno il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2028. È previsto un successivo confronto tra le parti per l’eventuale estensione dei termini fino al 31 dicembre 2029.

Potranno aderire al programma i lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni), per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi nel 2028, 43 anni e 1 mese nel 2029) o per la pensione di vecchiaia specifica del personale viaggiante (62 anni più adeguamenti legati all’aspettativa di vita).

L’uscita del personale è prevista a partire dal 1° luglio 2026. Chi aderirà volontariamente riceverà un trattamento economico integrativo rispetto alla Naspi, calcolato come differenza tra l’indennità e la pensione stimata dall’Inps al 31 dicembre 2025, con maggiorazioni del 3% lordo, 100 euro mensili legati al rinnovo contrattuale 2024-2026 e un bonus una tantum di 150 euro.

L’incentivo all’esodo sarà erogato entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, mentre il Tfr sarà pagato per metà entro 60 giorni e per la restante parte entro 180 giorni, con una maggiorazione del 3% oltre i 90 giorni. Prevista infine una clausola di garanzia che tutela i lavoratori in caso di errori di calcolo, con eventuale reintegro in azienda e mantenimento del contributo economico fino al perfezionamento dei requisiti.

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