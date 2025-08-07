Amt: accettate dimissioni della presidente Gavuglio e del CdA, nuovi vertici entro fine agosto

Cambio ai vertici di Amt Genova. I soci dell’azienda di trasporto pubblico hanno preso atto della disponibilità, da parte dell’intero Consiglio di Amministrazione, a rimettere il proprio mandato. Lo comunica in una nota ufficiale il Comune di Genova, al termine del Comitato di coordinamento dei Soci, riunitosi nel pomeriggio.

Le dimissioni, pur non ancora formalizzate, saranno effettive a partire dalla nomina del nuovo organo amministrativo. Per questo motivo, i soci hanno invitato i membri del Cda a presentare quanto prima le proprie dimissioni, così da consentire il passaggio di consegne nei tempi previsti.

L’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione sarà convocata entro la fine di agosto. In particolare, si legge nella nota, è stato chiesto alla presidente del Cda, Ilaria Gavuglio, di convocare una riunione dell’assemblea dei soci nell’ultima settimana del mese, con all’ordine del giorno sia le dimissioni ufficiali degli attuali amministratori sia la nomina del nuovo assetto gestionale.

Il cambio ai vertici di Amt arriva in un momento delicato per la mobilità cittadina, tra i cantieri in corso e i progetti infrastrutturali in fase di revisione. Sarà dunque centrale capire quale sarà il profilo scelto per guidare l’azienda nei prossimi anni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.