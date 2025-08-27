Amt, polemica sugli abbonamenti disabili: “Pagare di più per essere più fragili”

Una denuncia destinata a far discutere quella sollevata oggi da Genova Inclusiva, attraverso il portavoce Marco Macrì. Al centro della polemica gli abbonamenti autobus di Amt riservati ai disabili under 26, che secondo il movimento presenterebbero un paradosso: costano più rispetto alle tariffe applicate agli altri giovani.

La testimonianza – La vicenda nasce dal racconto di una madre che si è recata in via Avio per rinnovare l’abbonamento del figlio under 26, in possesso di regolare disability card. Una situazione che, nelle parole di Macrì, ha assunto “i contorni di una scenetta kafkiana”.

I costi – Se un ragazzo disabile under 26 con Isee superiore a 12mila euro non frequenta un centro diurno, l’abbonamento Amt costa 260 euro. Lo stesso titolo di viaggio, per un coetaneo senza disabilità, ha invece un prezzo di 200 euro. “Altro che agevolazione – commenta Macrì – è un lusso che si traduce in 60 euro in più solo per il fatto di essere fragili”.

Le reazioni – La madre, convinta inizialmente di un errore, ha chiesto spiegazioni più volte ricevendo conferma che le condizioni tariffarie fossero regolari. “Non è una questione di soldi – sottolinea Genova Inclusiva – ma di principio: i diritti non possono trasformarsi in un balzello da pagare in più”.

Critiche all’amministrazione – Nel mirino finiscono anche l’attuale sindaca Silvia Salis e l’ex sindaco Pietro Piciocchi. “Il rigore economico non può tradursi in insensibilità amministrativa”, attacca Macrì, ricordando i problemi di bilancio dell’azienda di trasporto.

Consulta handicap – Polemica anche sul ruolo della Consulta regionale e comunale per l’handicap, accusata di non intervenire con decisione: “A cosa serve se di fronte a simili storture si limita a sedersi ai tavoli con Amt e dire sempre sì col sorriso?”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.