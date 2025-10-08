Amt, la rivolta dei sindaci: "Bus rotti ogni giorno e studenti a piedi, situazione insostenibile"

Rassegnazione e proteste giungono dai paesi dell'entroterra genovese nei confronti della situazione relativa al trasporto pubblico di Amt: "Un livello non più tollerabile, ogni giorno si rompe un bus con studenti e pendolari che restano a piedi impossibilitati a raggiungere scuola e lavoro".

A sollevare il caso, Angela Negri, prima cittadina di Serra Riccò: "Questa mattina la corsa delle 6.50 (nella foto) non c'è mai stata. Fermate piene e collera dei cittadini nei nostri confronti che nulla ne possiamo. Non viene garantito il servizio minimo. Una volta in caso di rottura veniva mandato un altro mezzo, ora non ci sono neppure i soldi per aggiustarlo. Nel mezzo, ci finisco gli amministratori locali come se il servizio venisse gestito da noi che siamo vittime della situazione".

A rincarare la dose, Claudio Montaldo, sindaco di Ceranesi: "Ieri mattina la corsa per Sareto, che porta studenti a scuola e adulti che si muovono presto, è saltata perché il mezzo adeguato si è rotto. Le conseguenze di una gestione dissennata dell'Amt, cui la nuova giunta del Comune di Genova sta cercando di rimediare, non è fatta solo di disavanzo a livelli paurosi, ma di conseguenze pratiche per tutti i cittadini. A dimostrazione che il governo della cosa pubblica all'insegna della demagogia può portare risultati elettorali, ma ha le gambe corte. E le conseguenze le pagano gli utenti".

