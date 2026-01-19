Amt: la procura di Genova chiede il fallimento

La procura di Genova ha chiesto il fallimento di Amt a seguito dell'entità del debito dell'azienda, che ha raggiunto i 200 milioni. A rendere il passivo così pesante contribuiscono i 56 milioni da riconoscere alle banche, i 28 relativi al TFR per i dipendenti, 9 di debiti fiscali e previdenziali, e 4 verso le assicurazioni.

L'udienza è fissata per giovedì 12 febbraio.

Amt aveva chiesto una serie di tutele, poi accettate il 24 dicembre, che la mettono al riparo da azioni di creditori per un lasso di tempo di 120 giorni. In questo periodo sarà però necessario stabilire la quota di aumento di contributi pubblici nell'ambito del contratto di servizio con Città Metropolitana, e stabilire poi come ridurre i costi. Sarà poi da affrontare il delicato tema dell'aumento di capitale e dell'acquisizione di quote, già annunciato, da parte di Regione Liguria.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.

Galleria