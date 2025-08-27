Amt, domani l’assemblea dei soci: Berruti in pole per la presidenza

Si terrà domani l'attesa assemblea dei soci di Amt che dovrà nominare il nuovo Consiglio di amministrazione dell'azienda di trasporto pubblico genovese: al termine della riunione si conosceranno i nomi dei tre nuovi membri del Cda che dovranno poi votare il nuovo presidente. I vertici precedenti, con alla presidenza Ilaria Gavuglio nominata dalla Giunta Bucci, avevano rimesso il mandato alla fine del mese di luglio.

Chi al vertice? - Il nome più gettonato - e confermato da fonti qualificate - è quello di Federico Berruti, già Sindaco di Savona per due mandati e presidente della stessa provincia tra il 2004 e il 2006. 58 anni, l'ex politico è un economista, laureato alla Bocconi con il massimo dei voti, e negli ultimi anni si è dedicato alla sua professione di commercialista e alla libera docenza nella stessa prestigiosa università milanese in cui ha studiato.

Nuovo corso - Attorno ad Amt si sono concentrate molte delle polemiche politiche che hanno caratterizzato la fase iniziale del mandato della Sindaca Silvia Salis: da accuse di malversazione - sempre respinte dall'amministrazione uscente - alla necessità di elaborare un nuovo piano industriale. Sul tavolo dei nuovi vertici ci sarà il reperimento dei fondi necessari per garantire la continuità industriale e il pagamento degli stipendi al personale (dall'ultima riunione con i sindacati è emersa tranquillità solo fino a settembre): non solo, Amt dovrà dirimire molte questioni aperte, dalla conferma del piano tariffario impostato dall'amministrazione Bucci, che prevede diverse gratuità, fino alla prosecuzione delle opere dei cosiddetti '4 assi'. Da ciò che si apprende, ma al momento sono solo ipotesi, il Comune starebbe pensando a una rimodulazione delle gratuità da stabilire in base al reddito (in particolare all'Isee) e non all'età.

Il cda - Sarà dunque compito del consiglio di amministrazione che sarà nominato domani dal consiglio dei soci (Tursi detiene il 94,94% della società) entrare rapidamente in campo su tutti questi dossier. Tra gli altri, anche la proprietà dell'azienda che la Sindaca Salis ha confermato "resterà pubblica".

