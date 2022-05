Amministrative Genova, Rosato (Iv): "Bucci un buon sindaco, nel centrosinistra un calderone confuso"

di Giorgia Fabiocchi

Mattinata genovese per il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato, oggi nel capoluogo ligure per la presentazione dei candidati di Iv in consiglio comunale e nei municipi. Il vice presidente della Camera dei deputati ha accompagnato la ligure Raffaella Paita per sostenere la candidatura del sindaco uscente Marco Bucci. L'appoggio, senza simbolo a Bucci e al centrodestra, in queste settimane, è stato al centro dell'attenzione politica, non solo locale ma anche nazionale.

"Noi abbiamo scelto sempre in base alle candidature che c'erano sul tavolo - spiega ai microfoni di Telenord il coordinatore Ettore Rosato - e abbiamo scelto Marco Bucci perché è un buon sindaco. È il sindaco del 'sì', mentre nel centrosinistra si è detto di 'no' a tutte, troppe cose, che facevano parte anche del programma del centrosinistra".

Se la scelta di stare con il centrodestra dipenda dalla presenza in coalizione con Ariel Dello Strologo del Movimento Cinque Stelle? "No, non è solo per i 5 Stelle o la sinistra chiusa e populista, - risponde Rosato - a noi interessa il tema che attiene a un progetto sulla città, e per questo abbiamo fatto una riflessione profonda per confrontarsi in programmi molto affini alla nostra città. Nel centrosinistra invece sono tutti insieme e formano un calderone confuso in cui non esce niente di concreto".