Amiu, insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione: al centro servizi, territori e organizzazione

Si è riunito oggi per la prima volta il nuovo Consiglio di Amministrazione di AMIU Genova, avviando ufficialmente il nuovo corso dell’azienda che gestisce i servizi ambientali della città. Il CdA è presieduto da Paolo Macchi ed è composto da Rossella D’Acqui, Mauro D’Ascenzi (designato dal Comune di Genova), Giovanna Damonte e Alessandro Pierandrei (designati dalla Città Metropolitana di Genova).





Nel corso della prima seduta sono stati condivisi i principali indirizzi che guideranno l’attività dei prossimi mesi, con un focus sull’evoluzione dei servizi ambientali, sul rafforzamento del rapporto con i territori e sull’organizzazione interna dell’azienda. Temi strategici che puntano a migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.





Il Consiglio ha espresso la volontà di lavorare in modo coeso e responsabile, orientando le scelte verso obiettivi comuni e mettendo al centro sia l’interesse dell’azienda sia quello delle comunità locali in cui AMIU opera quotidianamente.





Nelle prossime settimane il CdA proseguirà il proprio lavoro con la definizione delle priorità operative e con la predisposizione di un calendario delle attività, avviando un percorso che mira a consolidare il ruolo di AMIU come soggetto chiave nella gestione ambientale e nello sviluppo sostenibile del territorio genovese.

