Ambienta raccoglie oltre 500 milioni col fondo sul credito sostenibile

Ambienta Sgr, asset manager focalizzato in investimenti sulla sostenibilità ambientale, ha chiuso il fondo Ambienta Sustainable Credit Opportunities (Ambienta Credit) con una raccolta che ha superato il target iniziale di 500 milioni di euro.

Il fondo, si legge in una nota, ha raccolto impegni da oltre 40 investitori, tra cui fondi pensione, fondazioni, compagnie assicurative e family office basati in Europa, Asia e Nord America, con il supporto di investitori chiave quali il fondo pensione Apg, l'European Investment Fund, la Fondazione Enpam, Generali Asset Managment, l'UK Environment Agency Pension Fund e Ver, a dimostrazione della "crescente domanda di soluzioni di investimento autenticamente improntate alla sostenibilità, in grado di coniugare rigorosi criteri di analisi dell'impatto ambientale" e "solidi rendimenti finanziari".

La strategia del fondo fa leva sulla esperienza e sulla metodologia proprietaria di misurazione dell'impatto ambientale volta a individuare e finanziare aziende i cui prodotti e servizi contribuiscono a migliorare, in modo misurabile, l'efficienza nell'uso delle risorse o il controllo dell'inquinamento.

Ad oggi, il team ha analizzato circa 600 opportunità di investimento in Europa e ha completato 13 operazioni, investendo circa 300 milioni di euro in società mediamente caratterizzate da margini ebitda a doppia cifra e una crescita dei ricavi superiore al 10%.

