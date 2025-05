Amarcord Genoa, il 15 maggio di 9 anni fa l'ultima volta di Gasperini sulla panchina rossoblù

Ci è andato vicinissimo contro il Milan offrendo al pubblico una grande prestazione davanti ai propri tifosi, ora il Genoa di Vieira ci riprova. Sabato sera allo stadio 'Ferraris' arriva un'altra big della Serie A, l'Atalanta del grande ex Gasperini, per l'ultima fatica del Grifone in casa in questa stagione.

Sarà il confronto numero 107 tra le due squadre, il tredicesimo fra il Genoa e Gasperini, che passo' alla guida dell'Atalanta nel 2016 proprio dalla panchina rossoblù. E proprio 9 anni fa, il 15 maggio del 2016, è stata l'ultima volta che il tecnico piemontese si è seduto sulla panchina del Vecchio Balordo, a conclusione di un campionato terminato al decimo posto. Quel giorno, l'avversario del Genoa fu proprio l'Atalanta, che lascio' l'amaro in bocca al Genoa vincendo 2-1 a Marassi.

Da lì in poi le strade del Genoa e di Gasperini si sono separate: dodici scontri fin qui, con 7 vittorie nerazzurre, quattro pareggi e 1 successo rossoblù, al 'Ferraris' nel 2018.

Una figura per sempre rimasta nel cuore e nella mente dei genoani quella di Gasperini, nel bene e nel male, maestro di calcio che ha portato i bergamaschi a conquistare l'Europa League. Il Gasp potrebbe non rinnovare con il club nerazzurro - il contratto termina nel 2026 - ed i tifosi rossoblù già sognano un ritorno sulla panchina del Grifone. Ma per il momento è un'opzione che rimane nel mondo delle idee.

Qui Pegli - Per la sfida con i nerazzurri, Vieira potrà contare sul rientro di Thorsby dalla squalifica, sono ancora sotto attenta valutazione Cornet e Matturro. In gruppo e disponibili invece Cuenca ed Ekuban. Sicuri assenti Malinovskyi e Miretti

La festa - Da ieri intanto girano sui social le voci per l'organizzazione del funerale goliardico preparato dai tifosi per 'festeggiare' la retrocessione della Sampdoria in Serie C

L'arbitro dell'incontro é genovese: Davide Ghersini dirigerà la sua 32esima gara in Serie A, che incrocia l'Atalanta per la quinta volta. Prima volta invece con il Genoa. Assistenti saranno Cavallina e Miniutti, quarto uomo Ferrieri Caputi, al Var Dionisi e Aureliano

