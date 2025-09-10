Alto Adige: via a gara per due rotatorie e nuovi raccordi di accesso alla Merano-Bolzano

È stato pubblicato il bando di gara per i lavori relativi all’opera “Completamento dello svincolo MeBo-uscita Appiano”, che collega la strada statale 42 dell’Oltradige con il capoluogo provinciale e la superstrada MeBo. L’attuale incrocio sarà riorganizzato con due rotatorie e raccordi di accesso alle corsie nord e sud della MeBo in direzione Bolzano e Merano.

L’obiettivo principale del progetto è quello di ridurre il rischio di incidenti agli svincoli della MeBo, come sottolinea l’assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider: “La riorganizzazione dell’uscita della MeBo ad Appiano mira essenzialmente a rendere questo nodo più sicuro per gli utenti della strada”, ha affermato, riferendosi alla frequenza degli incidenti e soprattutto al tragico esito di alcune collisioni tra veicoli sul cavalcavia della MeBo tra Appiano e Bolzano. “Con la pubblicazione del bando di gara per i lavori è stata raggiunta una tappa importante verso l’inizio dei lavori”, ha aggiunto Alfreider in merito ai complessi lavori di progettazione, che sono stati effettuati con il costante coinvolgimento del Comune di Appiano e dei proprietari dei terreni e che comprendono anche la prosecuzione della corsia preferenziale da Pillhof all’imbocco della MeBo.

Pochi giorni fa si è tenuto infatti un incontro con i rappresentanti del Comune per concordare i prossimi passi. “Siamo molto lieti che questo progetto, così importante soprattutto per la sicurezza degli utenti della strada, stia ora entrando nella fase di realizzazione concreta”, ha affermato il sindaco di Appiano, Lorenz Ebner.

Oltre all’aspetto della sicurezza, come riportato da Sabine Thurner dell’Ufficio tecnico strade centro/sud, i lavori serviranno a garantire un traffico scorrevole senza ingorghi sulla strada statale 42 da e verso l’Oltradige e sulla superstrada MeBo, nonché a consentire al servizio di trasporto pubblico di circolare senza problemi in termini di orari e comfort di viaggio.

L’opera è cofinanziata dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) grazie alla collaborazione della Ripartizione Europa.

La durata dei lavori è stimata in circa due anni ed è prevista per il biennio 2026-2027. I costi stimati per i lavori sono di 16.637.682,30 euro, a cui si aggiungono 6.362.317,70 euro di somme a disposizione dell’Amministrazione per 23 milioni di euro di costi totali.

