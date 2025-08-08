Alstom svela design della locomotiva elettrica Traxx per l’ARF rumena e avvia fase di test dinamici

Alstom svela il progetto della locomotiva elettrica Traxx Universal prodotta per l’Autorità per la riforma ferroviaria rumena (ARF), segnando una tappa fondamentale nella consegna del contratto firmato nel 2024. Il contratto comprende 16 locomotive e 20 anni di servizi di manutenzione e riparazione.

La prima locomotiva è arrivata in Romania e ad agosto è attualmente sottoposta a un programma completo di test dinamici presso il Centro Prove di Faurei; a questo seguirà il programma di test in Germania su linee certificate TSI.