Alstom si rafforza in Marocco con un contratto di segnalamento per la linea Kenitra-Settat

Alstom annuncia la firma di un contratto strategico con il consorzio congiunto Alstom, INEO Rail e INEOLUM per la realizzazione di impianti di segnalamento e sicurezza sulla linea principale che collega le città di Kenitra e Settat. Questo contratto, del valore di circa 260 milioni di euro – di cui 150 milioni di euro di quota Alstom – segna una tappa fondamentale nello sviluppo di infrastrutture ferroviarie intelligenti nel Regno.

Il progetto prevede la progettazione, la fornitura e la messa in servizio di un sistema completo che integra segnalamento, telecomunicazioni, lavori di cablaggio e alimentazione elettrica. Alstom fornirà il suo sistema di segnalamento Onvia Control basato sulla tecnologia ERTMS Livello 1, che migliorerà la sicurezza, la puntualità e la capacità della linea. INEO Rail e INEOLUM si occuperanno delle telecomunicazioni, del cablaggio, dell’alimentazione elettrica e dell’installazione. Questo progetto contribuirà a snellire il traffico ferroviario riducendo al contempo l’impatto ambientale della rete.

“Questo contratto strategico riflette la nostra ambizione comune di promuovere la mobilità in Marocco attraverso soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Mettendo a frutto la nostra esperienza nel segnalamento, contribuiamo a costruire una rete ferroviaria più sicura, efficiente e sostenibile, al servizio dei passeggeri e del territorio”, ha dichiarato Mehdi Sahel, Amministratore Delegato di Alstom Marocco.

Presente in Marocco da un secolo, Alstom svolge un ruolo centrale nell’evoluzione della rete ferroviaria nazionale. Il Gruppo ha consegnato, in particolare, i tram Citadis a Rabat e Casablanca, nonché le locomotive Prima e i treni Avelia per la prima linea ad alta velocità del continente africano. Con oltre 1.300 chilometri di binari equipaggiati con le sue soluzioni di segnalamento e un sito industriale strategico a Fez dedicato alla produzione di trasformatori e cavi Mitrac, Alstom Marocco conferma il suo ruolo di partner chiave nello sviluppo di importanti progetti ferroviari.

Alstom offre una competenza leader negli standard di segnalamento per le linee principali con oltre 300 progetti ETCS in tutto il mondo, oltre 25.000 unità di bordo Onvia e 23.000 km di linee equipaggiate.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.