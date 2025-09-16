Alstom realizza il primo treno all'idrogeno in Italia nello stabilimento di Savigliano
di R.S.
Il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti ha visitato la fabbrica
“Grazie ai fondi del PNRR, ALSTOM realizza il primo treno a idrogeno in Italia! In visita allo stabilimento di Savigliano (CN), insieme alla vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino e al sottosegretario Andrea Delmastro, abbiamo toccato con mano l’eccellenza dell’industria italiana che coniuga innovazione e sostenibilità”.
Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti ha visitato questa mattina lo stabilimento Alstom Ferroviaria a Savigliano (Cuneo).
“Un grazie particolare all’AD Michele Viale per l’accoglienza e per il lavoro che ogni giorno porta il Made in Italy sui binari del futuro. Alstom è l’esempio concreto di come i fondi del PNRR rafforzino il nostro sistema produttivo, garantendo competitività, modernità e transizione energetica”, scrive ancora il ministro.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie