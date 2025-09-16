Alstom realizza il primo treno all'idrogeno in Italia nello stabilimento di Savigliano

“Grazie ai fondi del PNRR, ALSTOM realizza il primo treno a idrogeno in Italia! In visita allo stabilimento di Savigliano (CN), insieme alla vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino e al sottosegretario Andrea Delmastro, abbiamo toccato con mano l’eccellenza dell’industria italiana che coniuga innovazione e sostenibilità”.

Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti ha visitato questa mattina lo stabilimento Alstom Ferroviaria a Savigliano (Cuneo).

“Un grazie particolare all’AD Michele Viale per l’accoglienza e per il lavoro che ogni giorno porta il Made in Italy sui binari del futuro. Alstom è l’esempio concreto di come i fondi del PNRR rafforzino il nostro sistema produttivo, garantendo competitività, modernità e transizione energetica”, scrive ancora il ministro.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.