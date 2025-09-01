Alstom produce NextGen Acela, il treno più veloce d'America

Alstom, leader mondiale nella mobilità intelligente e sostenibile, ha celebrato il debutto del treno ad alta velocità NextGen Acela di Amtrak sul Northeast Corridor. Costruito da Alstom negli Stati Uniti, il treno raggiungerà velocità fino a 160 miglia orarie, diventando il treno più veloce d’America e modernizzando una delle linee ferroviarie più trafficate ed economicamente vitali del mondo.

Grazie alla combinazione tra la migliore tecnologia della categoria e un design moderno, ciascuno dei 28 nuovi treni offre il 27% di posti a sedere in più rispetto ai precedenti Acela di Amtrak e offrirà un servizio più veloce, sopraelevato e confortevole a più passeggeri che mai.

“I treni NextGen Acela sono i primi treni ad alta velocità costruiti in America. Il team di Alstom ha portato negli Stati Uniti quasi cinquant’anni di esperienza globale nel settore ferroviario ad alta velocità per fornire i treni più veloci e tecnologicamente più avanzati del Paese”, ha dichiarato Henri Poupart-Lafarge, CEO di Alstom. “Ringraziamo Amtrak per la fiducia e la partnership, la Federal Railroad Administration e l’USDOT per la loro leadership, i nostri fornitori, i progettisti, gli ingegneri e soprattutto gli uomini e le donne di Alstom in tutto il mondo che hanno contribuito con impegno, in particolare quelli di Hornell che stanno costruendo questi treni ad alta velocità in America, per l’America”.

“Oggi segna un momento cruciale per le ferrovie americane: presentiamo il NextGen Acela, una testimonianza dell’innovazione nazionale e del nostro impegno nel rivitalizzare la produzione statunitense”, ha dichiarato Michael Keroullé, Presidente di Alstom Americas. “Questi treni, costruiti da qualificati lavoratori americani a Hornell, non sono solo sinonimo di velocità; simboleggiano il nostro impegno nel portare la migliore tecnologia ferroviaria al mondo negli Stati Uniti e nel sostenere la crescita economica in tutto il Paese. Siamo orgogliosi di contribuire alla rinascita dell’innovazione ferroviaria americana, creando posti di lavoro e costruendo una solida catena di approvvigionamento”.

“Acela è sinonimo di treni ad alta velocità americani e oggi segna una nuova era di servizi di nuova generazione”, ha dichiarato il presidente di Amtrak, Roger Harris. “A nome di tutti in Amtrak, sono orgoglioso di darvi il benvenuto a bordo di NextGen Acela. Il futuro dell’alta velocità ferroviaria inizia ora”.

“Dal momento in cui i nostri ospiti salgono a bordo, percepiranno la differenza di un treno NextGen Acela grazie a un’esperienza più moderna, premium e di alto livello”, ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione di Amtrak, Tony Coscia. “Siamo grati al Segretario Duffy e al Vice Segretario Bradbury per il supporto al progetto e per aver contribuito a portarlo a termine, consentendo ai residenti e ai visitatori del Northeast Corridor di godere di un modo di viaggiare completamente nuovo”.

