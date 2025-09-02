Alstom, maxicommessa dall'India per la metropolitana di Mumbai

Alstom, leader mondiale nella mobilità intelligente e sostenibile, è stata incaricata di fornire 234 carrozze della metropolitana Metropolis (39 convogli da 6 carrozze ciascuno) e il sistema di segnalamento CBTC (Communications Based Train Control) con cinque anni di manutenzione da Larsen & Toubro Limited, India.

Il valore totale della fornitura di questi prodotti, soluzioni e servizi ammonta ad alcune centinaia di milioni di euro per Alstom. Larsen & Toubro India si è recentemente aggiudicata il contratto dalla Mumbai Metro Regional Development Authority (MMRDA) per la fornitura del pacchetto di sistemi integrati per la linea 4 della metropolitana di Mumbai (linea verde), che include materiale rotabile, segnalamento CBTC e controllo treni, telecomunicazioni, porte di banchina, macchinari e impianti di deposito con cinque anni di manutenzione. L&T ha collaborato con Alstom per il materiale rotabile e il sistema di segnalamento con cinque anni di manutenzione.

La linea 4 della metropolitana di Mumbai è un corridoio sopraelevato di 35,3 km tra Wadala, nel centro di Mumbai, e Kasarvadavali, a Thane, con 32 stazioni. Sarà una delle linee metropolitane più lunghe della città e fornirà connettività all’autostrada Eastern Express Highway, alla monorotaia e ad altre linee della metropolitana di Mumbai.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.