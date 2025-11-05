Alstom firma contratto di servizi da 66 mln di sterline per supportare SWR con la flotta Arterio

Alstom ha firmato un accordo di supporto tecnico e fornitura di ricambi (TSSSA) della durata di quattro anni e mezzo con South Western Railway (SWR) per supportare il funzionamento e le prestazioni dei suoi nuovi treni Classe 701 Arterio.

Valutato 66 milioni di sterline (76 milioni di euro), il contratto fornirà supporto tecnico 24 ore su 24 a 750 veicoli Aventra, composti da 60 unità da dieci carrozze e 30 da cinque carrozze, in servizio sulle linee suburbane da Londra Waterloo. La fornitura Alstom sarà fornita da un team di quasi 40 persone provenienti sia dal deposito Traincare di Wimbledon di SWR che dal Centro Operativo Ferroviario (ROC) di Basingstoke di Network Rail.

Questo nuovo contratto prosegue la proficua collaborazione instaurata nel 2017, a testimonianza del solido e positivo rapporto di lavoro instaurato tra Alstom e SWR negli ultimi otto anni.

“Questo nuovo accordo con South Western Railway segna una pietra miliare significativa nella nostra partnership di lunga data. Siamo orgogliosi di continuare a supportare la flotta Arterio con la nostra competenza tecnica e le nostre capacità di manutenzione predittiva”, ha dichiarato Steven Harvey, Direttore Servizi per Regno Unito e Irlanda di Alstom.

Ha aggiunto: “Il nostro team dedicato si impegna a garantire che questi treni costruiti da Alstom offrano i più elevati standard di prestazioni e affidabilità per i passeggeri paganti di Londra e del sud-ovest dell’Inghilterra”.

In base all’accordo, Alstom fornirà anche ricambi per la manutenzione pesante e leggera, garantendo che la flotta rimanga in condizioni ottimali. Un team di cinque ingegneri si concentrerà sull’acquisizione e l’analisi dei dati dai treni in servizio, consentendo la manutenzione predittiva e il miglioramento delle prestazioni.

“L’introduzione della flotta Arterio sta trasformando i viaggi dei clienti sulle tratte della nostra rete suburbana, con maggiore capacità e comfort. Mentre continuiamo l’implementazione della flotta, accogliamo con grande favore questo nuovo accordo con Alstom e il supporto tecnico e di manutenzione che fornirà nei prossimi anni”, ha dichiarato James Wale, Responsabile della Distribuzione Flotta di South Western Railway.

La flotta Arterio rappresenta un importante aggiornamento per i clienti SWR, offrendo maggiore comfort, affidabilità ed efficienza. Progettata, ingegnerizzata, prodotta e testata presso lo stabilimento Alstom di Litchurch Lane a Derby, il nome Arterio riflette i percorsi lungo le arterie della rete suburbana di SWR dalla capitale. Parte della famiglia di treni Aventra di Alstom, l’azienda ha prodotto 2.660 carrozze a Derby per clienti in tutto il Regno Unito dal 2015, diventando così il più grande programma di produzione di treni dell’ultima generazione.

“La nuova flotta di Classe 701 sta già facendo davvero la differenza per i passeggeri. Siamo lieti che il nostro partner di lunga data Alstom, con cui collaboriamo a stretto contatto, continuerà a occuparsi della manutenzione dei treni e a fornire un servizio eccellente ai passeggeri”, ha dichiarato Mark Swindell, Amministratore Delegato di Rock Rail e proprietario dei treni.

