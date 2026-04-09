Alpini a Genova, Bucci: "Un orgoglio e un onore per tutta la Liguria"

GENOVA - “Sono davvero orgoglioso di questo evento nazionale. Da sindaco della città mi sono impegnato per riportare l’Adunata degli Alpini a Genova: rispetto alla decisione del 2024, oggi poterli accogliere finalmente in Liguria è un grande onore. Per noi è anzitutto una manifestazione bellissima, fatta di tradizioni e spirito di servizio, che finalmente fa ritorno nella nostra regione. Ma è anche un’occasione enorme di visibilità per la città e per l’intera Liguria, perché le Penne nere non saranno ospitate solo a Genova ma sarà coinvolto anche il territorio, con positive ricadute economiche, turistiche e occupazionali. È un modo per rinnovare lo spirito e i valori degli Alpini, che ancora oggi lavorano per il benessere della nostra comunità, sono un aiuto importante e concreto nei casi di calamità, nelle emergenze di Protezione civile e meritano il nostro più sincero ringraziamento”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci intervenuto a Palazzo San Giorgio alla presentazione della 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, in programma dall'8 al 10 maggio, con il motto ‘Un faro per il futuro dell’Italia’.





“Il ritorno dell’Adunata Nazionale degli Alpini a Genova – aggiunge Alessandro Piana, assessore ai Grandi Eventi di Regione Liguria - rappresenta un momento di straordinaria importanza per tutta la Liguria, sia sotto il profilo storico e identitario sia per le importanti ricadute sul territorio. Si tratta di un evento che Regione con in presidente Bucci ha sostenuto convintamente moltiplicando gli sforzi e riconoscendone fin da subito il grande valore. Come assessore ai Grandi Eventi considero questa Adunata uno degli appuntamenti più significativi per la Liguria: una manifestazione capace di coinvolgere centinaia di migliaia di persone in un clima di condivisione e appartenenza. Genova e la Liguria si preparano ad accogliere al meglio questo appuntamento: sarà un’occasione straordinaria per mostrare la bellezza del nostro territorio, la qualità dell’accoglienza e le nostre eccellenze. Siamo certi che questa Adunata lascerà un segno profondo, rafforzando il legame tra gli Alpini e la nostra comunità e confermando la Liguria come una regione capace di ospitare e valorizzare eventi di livello nazionale e internazionale”.





L’impegno della Regione Liguria ha riguardato anche l’aspetto della mobilità ferroviaria con la garanzia di 40 treni aggiuntivi disposti dall'assessorato ai Trasporti, con Trenitalia e RFI: "Ci aspettiamo l’arrivo di migliaia di alpini, appassionati e turisti nel weekend dell’8 maggio e credo che 40 treni straordinari siano davvero un’ottima risposta – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola - per contribuire alla riuscita di questa manifestazione e un buon biglietto da visita per il nostro territorio. In questi mesi abbiamo condiviso un percorso con gli stessi Alpini, Trenitalia e RFI, che ci ha portato alla definizione di questo maxipiano per incentivare la mobilità su ferro. evitando un utilizzo smodato delle automobili. All’importante lavoro di potenziamento in corso su tutta la linea ligure affianchiamo, ancora una volta, una programmazione che dimostra impegno e prontezza di fronte a eventi di portata nazionale. In particolare – prosegue Scajola - il servizio speciale sarà suddiviso in diurno e notturno: durante il giorno, nell’area metropolitana di Genova tra Voltri e Nervi, sabato 9 maggio circoleranno 3 treni straordinari che andranno a sommarsi ai 24 già presenti, con l’allungamento di alcuni di questi da Brignole verso le due stazioni succitate. Domenica 10 maggio i convogli diurni extra, tra Voltri e Nervi, saranno 27 ripetendo, in via eccezionale, la programmazione proposta dal lunedì al venerdì. A questi si aggiungerà un servizio notturno, composto da 5 treni nella notte di sabato e altrettanti in quella di domenica, in partenza da Genova Brignole verso Acqui Terme, Arquata Scrivia, Savona e Sestri Levante".





“L’Adunata Nazionale degli Alpini rappresenta un appuntamento di straordinaria rilevanza anche sotto il profilo culturale – afferma la vicepresidente e assessore alla Cultura Simona Ferro -. Non si tratta soltanto di una grande manifestazione partecipativa, ma di un momento in cui la memoria e la tradizione si intrecciano profondamente con il territorio. Genova e la Liguria, attraverso il ricco programma di mostre, eventi musicali e iniziative diffuse, diventano un palcoscenico culturale capace di raccontare la storia degli Alpini e, al tempo stesso, di valorizzare le nostre istituzioni artistiche, archivistiche e museali. Il coinvolgimento di realtà come Palazzo Ducale, l’Archivio di Stato, l’Accademia Ligustica e il Museo dell’Emigrazione Italiana dimostra come questa Adunata sia anche un’occasione preziosa per promuovere la conoscenza, soprattutto tra le giovani generazioni, dei valori che gli Alpini incarnano, come la solidarietà, il sacrificio e l’appartenenza”.





"Ci avviciniamo a un evento, su cui abbiamo lavorato molto in questi anni, che valorizza l'importante contributo che gli Alpini hanno dato al nostro Paese - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Una manifestazione, che torna in Liguria dopo le cinque edizioni che ci hanno visto in passato protagonisti, che celebra i valori della solidarietà, della comunità e dell'amore per la nostra patria".





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