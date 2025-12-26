Attualità

Allerta neve chiusa in Liguria, vento forte su costa e autostrade

di s.g.

2 min, 9 sec
Allerta neve chiusa in Liguria, vento forte su costa e autostrade
SettimoLink

È terminata alle 9 di questa mattina l'allerta neve sui bacini padani del centro-ponente ligure (zona D) ma con strascichi evidenti sul territorio tra nevicate residue, vento intenso e disagi alla viabilità, soprattutto nelle aree interne e lungo alcuni tratti autostradali. Nelle scorse ore le precipitazioni nevose hanno interessato in modo significativo l’entroterra, lasciando un manto bianco diffuso e imponendo interventi notturni dei mezzi spargisale e spazzaneve.

Vento e freddo – Per la giornata di Santo Stefano è necessario prestare attenzione al forte vento che soffia sulla nostra regione. Raffiche settentrionali di burrasca su tutta la costa dal Tigullio all'imperiese, segnalate con velocità fino a 70 chilometri all'ora. Sul Levante, sia lungo la fascia costiera sia nell’entroterra, venti forti tra i 50 e i 60 chilometri orari, con raffiche più intense sui crinali e agli sbocchi delle valli. In queste condizioni atmosferiche, la temperatura percepita si abbassa notevolmente.

Temperature – Le minime registrate all’alba del 26 dicembre confermano il quadro invernale. I termometri sono scesi a -3 gradi a Osiglia, sul monte Settepani, e a Poggio Fearza, nell’Imperiese. Valori sotto lo zero anche sul monte Pennello, nel Genovese, a Vobbia e a Santo Stefano d’Aveto, dove si è toccato -1 grado.

Val Bormida – Paesaggio innevato e temperature rigide nell'entroterra savonese: in alta Val Bormida la neve è caduta con buona intensità per tutta la notte e le operazioni di pulizia delle strade sono proseguite senza interruzioni. Segnalati interventi per caduta rami a causa del peso della neve, ma non ci sono state criticità o emergenze.

Viabilità – Massima attenzione per chi si mette in viaggio nel giorno di Santo Stefano. Le nevicate fino a quote medio-basse possono determinare criticità lungo la rete stradale e autostradale, soprattutto nei fondovalle. Sulla A26 dei Trafori, nel tratto di Gravellona Toce, le forti raffiche rendono necessaria la massima prudenza, mentre rovesci anche a carattere nevoso stanno interessando la A6 Torino-Savona. Vento forte sulla A10, dove è sconsigliato il transito a mezzi telonati e roulotte tra Savona e Pietra Ligure, e sulla A12, in particolare tra La Spezia e Sestri Levante.

Previsioni Arpal – I bollettini regionali indicano precipitazioni residue fino alla mattinata sul centro e sul ponente della regione, anche con nevicate sui rilievi interni e sui versanti padani: la quota neve resta compresa tra i 600 e gli 800 metri. Sulla zona D, nell’entroterra di Savona e Imperia, sono state registrate deboli nevicate e spolverate localmente fino ai fondovalle. A Urbe, nel Savonese, questa mattina sono stati misurati circa 18 centimetri di neve.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: