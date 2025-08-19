Allerta meteo, alla Spezia chiudono parchi, ascensori e centri di aggregazione: l'ordinanza
di F.S.
A seguito dello stato di
Si ricordano le misure di autoprotezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio.
In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada.
Il Centro Operativo sarà attivo per tutta la durata dell’allerta arancione.
