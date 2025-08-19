Allerta meteo, alla Spezia chiudono parchi, ascensori e centri di aggregazione: l'ordinanza

A seguito dello stato di allerta idrogeologica/idraulica ARANCIONE per piogge diffuse e temporali, emanato dalla Regione Liguria – Servizio di Protezione Civile, per la giornata di DOMANI, mercoledì 20 agosto, fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all’evoluzione dei fenomeni metereologici, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, ha firmato oggi un'ordinanza che dispone le seguenti misure per il territorio comunale che è inserito nella zona C bacini piccoli a tutela della pubblica incolumità:

1. la chiusura dei centri di aggregazione minori, dei centri socio educativi minori, dei centri sociali anziani e del centro socio educativo disabili;

1. la chiusura degli ascensori pubblici: impianti di collegamento da Via XXVII Marzo e Via Indipendenza;

2. l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nel centro sportivo “A. Montagna”, nelle aree giochi e nei cimiteri;

3. la sospensione dell’attività di trasporto di persone su strada con “trenino Lillipuziano”.

Si ricordano le misure di autoprotezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio.

In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada.

Il Centro Operativo sarà attivo per tutta la durata dell’allerta arancione.

