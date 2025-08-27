Allerta arancione sul centro della regione: giovedì temporali forti in Liguria

Una nuova perturbazione atlantica si avvicina alla Liguria portando con sé aria umida e instabile. Già dalla mattinata odierna sul Mar Ligure si sono sviluppati temporali che hanno interessato marginalmente la costa, confermando il quadro di bassa probabilità di fenomeni intensi nella prima parte della giornata. La situazione cambierà però rapidamente nelle prossime ore.

Cause – Dal pomeriggio i venti da est-nordest sul Levante tenderanno a intensificarsi e a convergere con quelli in uscita dalla pianura padana, in particolare sul Ponente. Questo incrocio di correnti favorirà condizioni di stazionarietà dei temporali nella zona centrale della regione.

Allerta Arpal – L’Agenzia regionale per l’ambiente ha emesso un bollettino che prevede:

Zone BDE (Centro e versanti padani di Centro-Entroterra): gialla dalle 21 di oggi, mercoledì 27 agosto, poi arancione dalle 00 alle 15 di giovedì 28, quindi nuovamente gialla fino alle 18.

Zona A (Ponente): gialla dalle 00 alle 18 di giovedì.

Zona C (Levante): gialla dalle 00 alle 15 di giovedì

Fenomeni attesi – Nella giornata di giovedì sono previste precipitazioni diffuse e temporali, dapprima concentrati sul Centro, poi in progressivo spostamento verso il Levante. Le fasi più critiche sono attese tra la notte e il primo pomeriggio, quando i temporali potrebbero risultare stazionari e quindi più pericolosi. Saranno possibili colpi di vento, raffiche improvvise e piogge concentrate in poche ore.

Incertezza – La localizzazione precisa dei fenomeni resta difficile da definire: molto dipenderà dalla spinta dello scirocco verso la costa e dall’esatta direzione dei venti. Un ulteriore elemento di complessità è il rinforzo della ventilazione da sudovest in quota, che potrebbe limitare lo sviluppo dei temporali più intensi sulla Liguria, convogliando l’umidità verso le Alpi, dove sono attese piogge abbondanti.

Mare – L’intensificazione della ventilazione anche al suolo porterà a un aumento del moto ondoso, con una mareggiata prevista per venerdì lungo tutte le coste liguri.

Sorveglianza – La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta, in costante monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni.

