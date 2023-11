Allerta arancione in Liguria, Giampedrone a Telenord: "Monitoriamo l'evoluzione. Capiamo i disagi, ma l'incolumità delle persone è fondamentale"

L'assessore regionale alla protezione civile, Giacomo Giampedrone, è intervenuto questa mattina durante la rassegna stampa di Telenord per dare un aggiornamento riguardo la situazione legata al maltempo. L'allerta arancione sul levante ligure è scattata alle 8 e si concluderà a mezzanotte.

"Ci auguriamo che le risposte del terreno possano essere buone, bisogna tenere in considerazione le piogge che già si sono abbattute sulla nostra regione. Continuiamo a monitorare una situazione che merita la dovuta attenzione, visto che un'allerta arancione è la massima emanabile per questo tipo di eventi. Auspichiamo che i singoli territori possano gestire da soli la situazione, se ci dovessero essere criticità noi come protezione civile regionale ci metteremo in moto per garantire la sicurezza. L'allerta è fatta per salvare vite e noi facciamo il nostro lavoro. Andiamo avanti con questo modus operandi, consapevoli che un'allerta possa comportare disagi importanti. Ribadisco però che l'incolumità delle persone sia fondamentale e noi ci concentriamo su questo. Ringrazio tutti coloro che rispettano le nostre indicazioni, è importante remare tutti dalla stessa parte. Non bisogna dimenticare le tragedie dovute al maltempo, la nostra regione lavora per dare più possibile sicurezza ai cittadini. Bisogna aumentare la cultura della protezione civile e sapere che un'allerta rappresenta qualcosa che avvisa in vista di un evento impattante. Se poi ci dovessero essere situazioni emergenziali la nostra macchina operativa sarebbe già pronta per intervenire".