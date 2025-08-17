Allagamento a Staglieno, sindaca Salis: "Esplosione causata da tubi vecchi, viabilità ripristinata da lunedì pomeriggio"

«Stiamo accelerando i lavori con Aster e pensiamo che da domani pomeriggio la viabilità possa tornare alla normalità». Lo annuncia la sindaca di Genova, Silvia Salis, nel corso del sopralluogo nel tardo pomeriggio di oggi all’incrocio tra via Montaldo e via Bobbio, dove ieri è esplosa una tubatura dell’acqua. Con lei anche l’assessora alla Polizia Locale e Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi e il presidente del Municipio Media Val Bisagno, Lorenzo Passadore.

La sindaca sottolinea che quella che è esplosa «è una delle condotte principali della città. Era ancora in ghisa grigia, quindi serve un lavoro di ammodernamento in tutta la città. Ne ho parlato con l’assessore Massimo Ferrante: bisogna mettere a punto un programma con Ireti. Tra pochi giorni incontrerò l'amministratore delegato di Iren, Gianluca Bufo, e con lui faremo un ragionamento che coinvolge vari settori, tra cui quello delle condotte dell’acqua. C'è già un piano di investimenti, andrà implementato».

Salis ricorda che «dopo varie verifiche, i cantieri dei 4 Assi che incidono in quest’area non sono stati ritenuti responsabili di questo evento, che invece è legato alla vetustà delle condotte. Però c'è sicuramente un intreccio di situazioni che richiede una grande cura e, soprattutto, una pianificazione a lungo termine». La sindaca, infine, ringrazia «il presidente del Municipio, Lorenzo Passadore, e gli assessori Arianna Viscogliosi e Massimo Ferrante per il loro lavoro di ieri e di oggi».

L’assessora alla Sicurezza, Arianna Viscogliosi, che già ieri si era recata sul luogo dell’esplosione della tubatura, sottolinea il tempestivo ed efficace lavoro della Polizia Locale: «Sono stati i primi ad arrivare e sono ancora qui a presidiare il cantiere. Nel momento di massima emergenza avevamo sei pattuglie in azione, ora ne restano due fisse. Hanno fatto e stanno facendo un efficace lavoro di messa in sicurezza, dimostrando grande vicinanza alla città. Questo è il compito più importante che svolge la Polizia Locale: garantire la viabilità e la sicurezza in costante contatto con i cittadini».

Il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno, Lorenzo Passadore, sottolinea che «sin dai primi minuti dell'emergenza, ci siamo coordinati con la sindaca e gli assessori Viscogliosi e Ferrante per individuare le tempistiche di intervento nell'emergenza, per assicurare la gestione del traffico e pianificare gli interventi per il ripristino della normalità, che si concluderanno nelle prossime ore. È stato un lavoro di squadra sia per l'informazione alla cittadinanza, sia per quello che riguarda la gestione dell'emergenza».

