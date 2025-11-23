Alla Pro Recco il derby ligure, Savona battuto 11-7 alla Sciorba

La Pro Recco conquista il derby ligure con il Savona, imponendosi 11-7 alla Sciorba, dopo un primo tempo equilibrato e una ripresa dominata grazie ai quattro gol del capitano Di Fulvio.

Partenza equilibrata – Pro Recco inizialmente più precisa con l’uomo in più: Presciutti colpisce dal palo e Cannella firma il 2-0 in ripartenza. Savona reagisce con Bruni e sfrutta l’errore dal dischetto di Granados, che centra la traversa sul rigore dell’allungo. La prima frazione si chiude 2-1 e l’equilibrio torna in avvio di secondo tempo con Gullotta che sigla il 2-2 dai cinque metri.

Spinta biancoceleste – Nel terzo tempo la gara cambia ritmo: Nicosia è decisivo su Guidi, poi Granados sorprende Del Lungo e inaugura il break. Due ripartenze permettono ai campioni d’Italia di trovare il 5-2 firmato da Di Fulvio e ancora Granados. Savona accorcia con Condemi, ma Pavillard e Figlioli fissano il 7-4 al termine della terza frazione.

In gestione – L’ultimo periodo vede la Pro Recco controllare il vantaggio. Buric segna subito, poi Occhione riduce lo scarto, ma il capitano pescarese ristabilisce le distanze con un diagonale preciso e un rigore trasformato. Irving trova l’incrocio per l’11-6, prima del rigore finale realizzato da Mordeglia.

La felicità - «Sono contento della prestazione, era importante dare continuità casalinga», commenta Di Fulvio. «Forse siamo stati più cinici sotto porta e solidi in difesa. Ringrazio il pubblico che oggi era numeroso e si è fatto sentire».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.