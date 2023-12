Alice insegnante d'eccellenza a San Francisco con il pesto e la focaccia

Alice Rocchi, trentottenne genovese, residente a Quarto, è insegnante all'Istituto Italiano di cultura a San Francisco. E' volata in America per seguire le vicende professionali del marito Bruno dedicandosi, a sua volta, alla divulgazione della lingua italiana tra i tanti statunitensi desiderosi di conoscere qualcosa in più del Bel Paese. Primo passo, appunto, l'apprendimento della lingua.



Tornata in Italia, su invito dell'Istituto, oggi, continua le sue lezioni a distanza via web. La novità più recente è stata quella di una menzione speciale da parte della struttura culturale di San Francisco come insegnante d'eccellenza.



Il commento di Alice: "Ovviamente, ne sono stata molto lieta. E' per me un onore. Quello che è più piaciuto del mio approccio, probabilmente, ha riguardato lo stile che mi porta ad andare oltre la grammatica spicciola. Ogni occasione di approfondimento della lingua italiana, per me, coincide con una promozione turistica dell'Italia e di Genova. Racconto la mia splendida città in ogni contesto, sottolineando la vicinanza alla Cinque Terre, ma soprattutto le bontà gastronomiche di pesto e focaccia. Gli americani impazziscono per simili sapori e non so se questo particolare abbia influito nella mia recente nomina. In ogni caso, credo sia giusto raccontare la ricchezza della nostra terra a chi abita dall'altra parte del mondo".