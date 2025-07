Albisola Superiore, a Villa Gavotti tre concerti omaggio a Pino Daniele e Domenico Modugno

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il giardino all’italiana di Villa Gavotti, splendida dimora in stile barocchetto genovese, si aprirà per ospitare tre suggestivi concerti che omaggiano la musica di famosi cantautori e le composizioni di grandi autori della musica lirica e classica.

Le serate, accompagnate da un aperitivo di benvenuto, sono promosse dal Comune di Albisola Superiore, con il fondamentale supporto della Fondazione De Mari CR Savona e Regione Liguria, la direzione artistica di Fabio Rinaudo dell’Associazione Culturale Corelli di Savona ed il prezioso aiuto degli sponsor, Drop, Sanvenero, Studio Legale Gobbi, Negro, Piazza & Partners e la Fondazione IV Comandamento.

“La terza edizione della rassegna “Musica in Villa” si preannuncia come sempre uno spettacolo di alta qualità, in cui l’attività concertistica dal vivo, la tradizione popolare e la divulgazione musicale si potranno fondere con lo scenario mozzafiato offerto dalla splendida Villa Gavotti nel Comune di Albisola Superiore, un autentico esemplare del barocchetto genovese e annoverato dal Ministero della Cultura come una delle più belle ville italiane del '700 – commenta l’assessore alla Cultura e Spettacolo di Regione Liguria Simona Ferro. – In questa suggestiva location non mancheranno gli omaggi a grandi artisti della musica italiana e internazionale, in un programma che spazierà fra diversi generi e verrà articolato – per la prima volta - in tre diversi appuntamenti. Un evento che entusiasma per la sua capacità di promuovere e valorizzare i luoghi magici del nostro territorio attraverso l’arte e la cultura”.

"Dopo tre anni di eventi unici di concerti-spettacolo - ha dichiarato il Vice Sindaco ed Assessore al Turismo Luca Ottonello - Musica in Villa diventa una vera e propria rassegna, allo scopo di valorizzare uno dei luoghi più suggestivi del territorio, capace di regalare un'ambientazione unica, per appuntamenti di grande spessore artistico. Il progetto è realizzato grazie ad una straordinaria sinergia con la proprietà e con tutti i partner pubblici e privati, che hanno raccolto la proposta della nostra Amministrazione. La mia idea nasce orientata a lanciare, in via sperimentale, un prodotto che possa diventare un'occasione ricorrente per le prossime estati e un contenitore che permetta ad Albisola, ritagliandosi un suo spazio nello scenario dei palinsesti della riviera savonese, di offrire a cittadini e turisti opportunità uniche per visitare la villa ed il suo giardino e vivere gli spettacoli unici, che regaleranno gli artisti di fama nazionale ed internazionale che la direzione artistica ha coinvolto. Un'operazione di marketing territoriale all'interno dell'offerta turistico-culturale della nostra città".

Domenica 13 luglio: FABRIZIO BOSSO & JULIAN OLIVER MAZZARIELLO

“Il cielo è pieno di stelle” è il titolo del disco di una delle più grandi coppie del jazz italiano, quella formata dal trombettista Fabrizio Bosso, jazzista di fama internazionale, e Julian Oliver Mazzariello, raffinato e sensibile pianista, dedicato con una originale interpretazione, al grande cantautore napoletano Pino Daniele. Il tandem dei due musicisti ripercorre i suoi diversi ed eclettici percorsi musicali, cercando di restituire un ritratto inedito del cantautore, centrato soprattutto sulla sua musica. L’intenzione non è quella di una semplice rilettura, ma di vestire una musica già grande con colori nuovi e autentici, facendo risuonare melodie straordinarie con la timbrica e la poesia di due eccezionali protagonisti del jazz contemporaneo. Il repertorio proposto spazia nel tempo fra brani celebri come "Je so’ pazzo", "Quando", "Napule è", "Quanno chiove", "Se mi vuoi", "A me piace o’ blues", e brani un po’ meno noti, come "Allora sì", "Mal di te" e "Sicily”. Il tutto reinterpretato con profondo rispetto ma anche prendendosi quelle legittime libertà espressive che contraddistinguono i jazzisti di razza quali sono Bosso e Mazzariello.

Martedì 22 luglio: GIOVANNI BIETTI E GEMMA BERTAGNOLLI

Una sapiente ed affascinante narrazione musicale condotta dal musicologo Giovanni Bietti, considerato uno dei più valenti divulgatori musicali italiani. Il maestro, anche valente pianista e compositore, presenterà uno spettacolo dal titolo “Il sapore degli Accordi: brindisi e convivialità nella musica dei grandi compositori “. Sarà accompagnato in questo viaggio musicale dalla celebre soprano di fama internazionale Gemma Bertagnolli, considerata una delle maggiori interpreti italiane per il repertorio barocco e sacro. "Il sapore degli Accordi" è un'espressione che evoca un connubio tra musica e convivialità, celebrando il vino e il brindisi, elementi centrali in molte composizioni musicali. Una serata dove il racconto, il canto e la musica si uniranno per portarci nella stanza della musica dei grandi compositori quali Rossini, Donizetti, Verdi, Bizet, Strauss, Puccini e Beethoven.

Domenica 3 agosto: RADICANTO

I Radicanto con i loro arrangiamenti ridisegnano con fascino, eleganza e forte carica emotiva le melodie del cantautore pugliese. Lo spettacolo “Trapunto di stelle” si presenta come un itinerario che conduce lo spettatore in un viaggio emozionante attraverso la poetica frizzante e carica di pathos di Domenico Modugno rievocando un pezzo importante della storia e del costume dell’Italia dal dopoguerra ai giorni nostri. Su tutto la musica che disegna e confeziona vestiti nuovi e freschi con arrangiamenti originali per abitare le liriche senza età di Mimmo. Il quintetto è una formazione di punta della world music italiana che ha all’attivo migliaia di concerti in Italia e tutta Europa e decine di registrazioni discografiche e per emittenti radiofoniche nazionali.

L’ingresso alla Villa è previsto dalle 20.30 e l’inizio dei concerti alle 21.30.

Ingresso singolo spettacolo con aperitivo di benvenuto: € 20

Abbonamento a tre spettacoli con aperitivo di benvenuto: € 50

Biglietti in vendita su VIVATICKET e nei punti vendita autorizzati

