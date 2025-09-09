Albisetti: "Tey non crede più nella Sampdoria e aspetta l'angelo investitore"
di Maurizio Michieli
"Secondo me Joseph Tey non crede più tanto nella Sampdoria, altrimenti oltre ai soldi per garantire la continuità aziendale avrebbe anche investito una decina di milioni nella squadra. Invece si è talmente arrabbiato con Manfredi per i mancati risultati delle ultime due stagioni che ha cambiato strategia e anche se non l'ha illustrata è evidente che l'obiettivo ora è soltanto limitare le perdite e aspettare l'angelo investitore che gli consenta di recuperare il 70% di quanto speso. E per lui sarebbe già un grandissimo traguardo".
Lo ha spiegato al Derby del Lunedì, in onda su Telenord, Roberto Albisetti*. Vi proponiamo un estratto del suo intervento, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata al Derby.
* Roberto Albisetti, genovese di Sampierdarena, tifoso blucerchiato, esperto di finanza e docente di economia all'Università, ha lavorato in Sace a Roma con Mario Draghi e per tanti anni alla Banca Mondiale di Washington. Banchiere, consulente, membro di consigli di amministrazione, dopo diversi anni all'estero, è tornato a vivere a Genova (di cui è ambasciatore nel mondo) ed è opinionista di Telenord.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Sampdoria, Nicolini sul mercato: "Errore non tenere Sibilli, dubbi su Narro"
08/09/2025
di Simone Galdi
Quagliarella a cuore aperto: quel messaggio di Vialli, le rovesciate imparate da Flachi. E l’addio forzato alla Samp
07/09/2025
di Matteo Cantile
Sampdoria, che gag tra Soviero e Flachi: "Hai dato 6 al mercato? Sei un lecchino..."
02/09/2025
di Maurizio Michieli