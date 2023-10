Albenga: si spacciavano per esperti recupero crediti, ma erano truffatori

Si proponeva ai 'clienti' come professionista di uno studio legale di Milano, specializzato nella tutela dei diritti del consumatore e impegnato nel settore del recupero crediti ma in realtà era un truffatore scoperto e denunciato, assieme ai suoi complici, dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Albenga. L'uomo, molto attivo sul territorio milanese, apparterrebbe a un'organizzazione dedita alle truffe, perpetrate telefonicamente o tramite internet.



Le indagini, svolte con mirate analisi documentali e accertamenti bancari, hanno consentito di svelare il sistema di frode perpetrata dal pluripregiudicato e da due suoi sodali. I truffatori si presentavano come professionisti di uno studio legale meneghino poi, carpita la buona fede della vittima con false promesse ed elevate abilità oratorie, si facevano accreditare su un conto corrente dedicato, acceso in una banca milanese, circa 10 mila euro a titolo di corrispettivo per non meglio specificate commissioni, spese legali e provvigioni con la promessa al "cliente" che, in breve tempo, gli sarebbe stato liquidato un indennizzo di circa 20 mila euro, di fatto mai corrisposto.



I responsabili della frode, ricostruita dal Reparto, sono stati denunciati alla Procura per truffa e sostituzione di persona.