Albenga, inaugurato l'ospedale di Comunità: è già operativo

SAVONA - È stato inaugurato oggi l’Ospedale della Comunità di Albenga, nuova struttura dell’assistenza territoriale di ASL2 – Area Socio Sanitaria Locale 2, realizzata nell’ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’attivazione dell’Ospedale di Comunità rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della sanità territoriale e nella riorganizzazione dei percorsi di cura a bassa intensità clinica, in stretta integrazione con i servizi distrettuali e ospedalieri.





L’Ospedale della Comunità di Albenga è già operativo e accoglie i primi pazienti, con una attivazione iniziale di 20 posti letto, destinati ad aumentare progressivamente fino a 30 posti letto a regime, secondo la programmazione aziendale.





“L’inaugurazione dell’Ospedale della Comunità di Albenga – evidenzia la Direzione di ASL2 – costituisce un tassello fondamentale della strategia di potenziamento dell’assistenza territoriale. Si tratta di una struttura pensata per rispondere in modo appropriato ai bisogni di salute di pazienti che non necessitano di ricovero per acuti, ma che non possono essere assistiti efficacemente al domicilio”.





L’Ospedale della Comunità è una struttura di ricovero a bassa intensità clinica, con una degenza massima di 30 giorni, destinata ad accogliere pazienti dimessi dai reparti ospedalieri per acuti e pazienti inviati direttamente dal Medico di Medicina Generale (MMG). La funzione principale è quella di evitare ricoveri impropri negli ospedali per acuti, favorendo al contempo dimissioni protette e percorsi assistenziali più stabili e appropriati.





Dal punto di vista organizzativo, gli Ospedali della Comunità di ASL2 prevedono la presenza di infermieri, operatori socio-sanitari (OSS) e fisioterapisti.





La gestione clinica è affidata ai medici geriatri, mentre l’organizzazione strutturale e funzionale resta in capo al Distretto sociosanitario, secondo un modello integrato che valorizza la collaborazione interprofessionale.





Il modello dell’Ospedale di Comunità è concepito come luogo “aperto”, nel quale i familiari possono assistere il paziente come avverrebbe al domicilio, e anche il Medico di Medicina Generale può accedere alla struttura e collaborare con il medico responsabile della gestione clinica.





Durante la degenza, il personale infermieristico opera per costruire il percorso assistenziale post-dimissione, favorendo una transizione graduale verso il domicilio o altre soluzioni assistenziali, riducendo il rischio di rientri impropri in ospedale.





L’attivazione dell’Ospedale della Comunità di Albenga si inserisce nel quadro più ampio di investimenti PNRR che ammontano complessivamente per la struttura a circa 3,1 milioni di euro, comprendendo interventi strutturali, dotazioni tecnologiche e adeguamenti impiantistici.





“ASL2 – dichiara il Coordinatore di Area Monica Cirone – è in linea con le scadenze previste dal PNRR. L’esperienza già avviata negli Ospedali della Comunità, a partire da Cairo Montenotte, ha evidenziato elevati livelli di soddisfazione da parte dei pazienti e dei caregiver e risultati positivi in termini di esiti di salute. L’Ospedale della Comunità di Albenga rafforza ulteriormente questa rete di servizi, rendendo la sanità territoriale più vicina e più rispondente ai bisogni della cittadinanza”.









