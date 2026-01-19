Albenga: CIA Savona inaugura una nuova stazione meteo per proteggere le aziende agricole

Una nuova stazione meteo è stata inaugurata presso la sede provinciale di CIA Savona in regione Torre Pernice. La centralina è destinata a monitorare costantemente i principali parametri meteorologici della zona, offrendo supporto e prevenzione alle aziende agricole del territorio, spesso colpite dai danni causati da ondate di maltempo e piogge intense.

“Era il 31 agosto 2025 quando oltre 400 persone si sono radunate in piazza S. Michele per assistere a una tappa dell’Ignotur e alla presentazione di quella che sarebbe diventata la prima stazione albenganese della nuova rete di monitoraggio”, ricorda Gianluigi Nario, direttore provinciale di CIA Savona.

“La sensibilità verso il rischio idraulico e idrologico in una zona così delicata come la piana di Albenga mi ha portato a conoscere e collaborare con Gianfranco Saffioti, meglio conosciuto come "Il Meteorologo Ignorante". Da quell’incontro è nata l’idea di installare una nuova centralina presso la nostra sede”, spiega Nario.

La stazione, identificata come numero 33, affiancherà le altre tre già presenti in zona e potrà contribuire al monitoraggio in tempo reale delle condizioni meteorologiche e alla gestione di eventuali emergenze. “Speriamo che questa installazione sia di buon auspicio e che possano nascere ulteriori centraline, sia a valle sia a monte, per garantire una copertura completa del territorio”, aggiunge il direttore.

I dati raccolti dalla centralina saranno disponibili su una pagina web aggiornata ogni 60 secondi. Ogni sensore trasmetterà informazioni in tempo reale, consultabili anche da remoto, mentre lo storico dei dati sarà sempre accessibile. Inoltre, è in fase di progettazione una mappa interattiva che consentirà di visualizzare tutte le stazioni installate fino ad oggi in un unico portale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.