Albenga, bimbo di 17 mesi ustionato con acqua bollente: è grave al Gaslini

Un bambino di 17 mesi è rimasto gravemente ustionato da acqua bollente questa mattina in un appartamento del centro storico di Villanova d’Albenga (Savona).

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente domestico è avvenuto in pochi istanti: il piccolo è stato investito dal liquido rovente riportando ustioni gravi sul 60% del corpo. Tuttavia non sono ancora chiare le dinamiche dell'accaduto, in via di verifica da parte delle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti immediatamente ambulanza, automedica e l’elicottero Grifo, che ha trasportato il bambino all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

