Alassio, torna la Randonnée del Muretto tra Cipressa e Poggio

Domenica 18 gennaio Alassio ospiterà la nona edizione della Randonnée del Muretto di Alassio, evento ciclistico di rilievo che ogni anno richiama numerosi appassionati lungo le strade della Riviera dei Fiori, includendo le celebri salite di Cipressa e Poggio.

La manifestazione è organizzata dal G.S. Ponente Ligure, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio e la collaborazione della società Gesco. Il programma prevede la Randonnée da 200 chilometri, valida come Brevetto ACP e prova del Campionato Master Audax, affiancata da un percorso cicloturistico di 140 chilometri.

"La Randonnée del Muretto di Alassio è uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della bicicletta – dichiara l’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti – e rappresenta un’importante occasione di promozione sportiva e turistica, confermando Alassio come meta ideale per praticare sport all’aria aperta durante tutto l’anno".

La partenza alla francese è prevista domenica 18 gennaio dalle 8 alle 9 davanti al Palazzetto dello Sport. Il percorso toccherà San Lorenzo al Mare, Cipressa, Poggio di Sanremo, Bordighera, Imperia, Albenga e Finale Ligure, con controlli e ristori lungo il tracciato. Il percorso cicloturistico da 140 km terminerà al primo rientro ad Alassio.

L’arrivo è previsto nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport, dove i partecipanti potranno usufruire di area ristoro, docce e spogliatoi.

