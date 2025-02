Alassio, libri: Lucia Esposito presenta 'Sorelle spaiate', appuntamento il 28 febbraio alle 17

Venerdì 28 febbraio alle ore 17, presso la sala Auditorium della Biblioteca di Alassio, la giornalista Lucia Esposito, responsabile delle pagine culturali del quotidiano Libero, presenta “Sorelle spaiate” (Giunti editore, pag.256, euro 15,90), il suo romanzo d’esordio, intervistata dalla collega Bruna Magi.

Un libro potente, una frustata alle coscienze, una carezza all’anima per i profondi sentimenti che suscita. È la storia di Viola, giovane donna appassionata e colta, curiosa dei fatti e della voglia di raccontarli, che negli anni Novanta parte dalla natìa Napoli per andare a Milano a fare la giornalista. Nella città partenopea lascia una famiglia in ansia che le fa mille raccomandazioni, come ricordare di chiudere bene la porta e soprattutto di mangiare.

Lascia in particolare la sorella Chiara, tranquilla in un agiato matrimonio, che ha sempre ironizzato sul suo credersi un po’ Matilde Serao e un po’ Oriana Fallaci (sorelle spaiate, come i calzini, a volte capita). Nella frenetica Milano l’aspetta una dura vita da stagista, redazioni maschiliste, sgambetti ovunque: nel corso del lavoro in cronaca, ha l’occasione di conoscere Ershela, giovane albanese arrivata in Italia con la promessa di matrimonio da parte dell’uomo che ama e invece crudelmente sbattuta sul marciapiede.

Prima di fare un’orrenda fine, Ershela consegna a Viola (contraltare della giornalista Esposito) un pacco di lettere destinate alla sorella minore Alina e mai spedite. Diventeranno una preziosa testimonianza, uno spunto fortissimo e reale per un romanzo che mette le ali al cuore e tiene con il fiato sospeso sino alla fine.

