Alassio incorona “il più bello d’Italia”: la finale nazionale domenica 24 agosto

Un concorso storico giunto alla 47ª edizione - Domenica 24 agosto, alle ore 21:30 in Piazza Partigiani ad Alassio, andrà in scena la Finale Nazionale de “Il + Bello d’Italia”, celebre concorso di bellezza maschile fondato nel 1979 dai fratelli Antonio e Silvio Fasano. Giunto alla sua 47ª edizione, il format continua a valorizzare il fascino e il talento di giovani uomini provenienti da tutta Italia.

Una serata di moda, spettacolo e premiazioni - A condurre la finale sarà Barbara Morris, affiancata da una giuria tutta al femminile composta da giornaliste, imprenditrici e figure di spicco dello spettacolo e della moda. Barbara Francesca Ovieni, nota conduttrice televisiva, sarà la madrina della serata.

I partecipanti - Circa cinquanta finalisti si contenderanno dieci fasce, tra cui quella più ambita: “Il + Bello d’Italia 2025”. I concorrenti sfileranno in tre uscite – casual, elegante e costume da bagno – alternate a momenti di spettacolo, fino alla proclamazione del vincitore.

Da Gabriel Garko a Giorgio Mastrota: una passerella per il successo - Il concorso ha lanciato nel tempo volti oggi notissimi nel mondo dello spettacolo come Gabriel Garko, Giorgio Mastrota, Ettore Bassi, Paolo Conticini, Beppe Convertini, Enrico Mutti e Vittorio Brumotti. Oggi è Silvio Fasano a guidare il progetto, mantenendo intatta la missione originaria: scoprire e valorizzare nuovi talenti.

Un weekend di eventi per la città - Il programma prevede l’arrivo dei partecipanti nel pomeriggio di venerdì 22 agosto con l’accreditamento, un saluto dell’Amministrazione Comunale in Piazza della Libertà e un incontro con i fotoreporter presso il celebre Muretto di Alassio.

Il programma - Sabato 23 agosto sarà dedicato alla sfilata tecnica davanti alla giuria, mentre domenica si svolgeranno le prove generali sotto la direzione artistica di Fabio Fallabrino, in vista dello show serale.

