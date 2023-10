Alassio, il Comune premia una donna che sceglie il borgo per le sue vacanze da 75 anni

Una donna che da oltre 75 anni va in vacanza ad Alassio, una delle località balneari più conosciute del Ponente ligure, è stata premiata dal Comune con la pergamena dedicata ai turisti più fedeli. Si tratta della signora Rosalinda Legrenzi, che ha ricevuto dal vice sindaco di Alassio Angelo Galtieri una pergamena ufficiale del Comune e un volume dedicato ad Alassio per "essere da oltre 75 anni tra i turisti più assidui della storica località balneare". Hanno partecipato con entusiasmo ed emozione al momento celebrativo anche alcuni famigliari della signora Legrenzi e i titolari dei 'Bagni Marcella', frequentati nei decenni dalla signora e dai suoi cari.

Il borgo di Alassio è molto noto in Liguria, soprattutto per il suo famoso Muretto, la Cappelletta Stella Maris, il patrimonio artistico e anche i molti eventi culturali che si susseguono ogni estate. Indubbiamente si tratta di uno dei luoghi più amati e scelti dai turisti, ma anche dai liguri per trascorrere le vacanze. Un altro motivo per cui è molto nota Alassio, è per via delle spiagge con sabbia fine e bianca che si estendono per tutta la costa. L'acqua è cristallina, quasi caraibica in alcuni punti e si può camminare per molti metri in mare, con l'acqua che continuare a rimanere ad altezza della vita. E' il luogo ideale per tutti, famiglie e giovani in cerca di movida e divertimento. Di sera il borgo si trasforma con le luci e i ristoranti sul mare, oltre alle numerose discoteche suggestive a picco sul mare.